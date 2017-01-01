Матиос: Паспорта РФ есть у 13 тысяч жителей "ЛДНР"

Украинские власти ведут идентификацию граждан, получивших российские паспорта. Некоторые из них уже допрошены.

Паспорта Российской Федерации уже получили 13 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такие данные озвучил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью Радио НВ, опубликованном в пятницу, 2 августа.

По его словам, что значительная часть жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта, идентифицирована.

"У нас есть полная картина, нами сейчас – в процессе следствия – устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей – это большие цифры... На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек – значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", – сказал Матиос.

По его словам, следователи действуют законно. Так, некоторые украинцы, которые обратились за получением российского паспорта, уже допрошены при пересечении ими КПВВ на Донбассе.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".

Также 17 июля Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном режиме жителям всего Донбасса.

В свою очередь правительство Украины признало незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

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