На трассе Одесса-Киев автомобиль протаранил палатку с арбузами
Погибли торговец и покупательница, вышедшая из другой машины. 71-летний водитель Мерседеса госпитализирован.
Двух человек насмерть сбили 2 августа на автодороге Одесса-Киев, ДТП случилось в 14:00 в районе Елизаветовки Раздельнянского района.
Автомобиль Мерседес, двигаясь в сторону Одессы, вылетел на встречную полосу и обочину, где наехал на мужчину и женщину, стоявших возле торговой палатки с арбузами. После этого он проехал еще 150 метров и остановился в поле.
По предварительным данным, погибли торговец и покупательница, вышедшая из другой машины. 71-летний водитель Мерседеса госпитализирован.
Ранее неизвестный мужчина расстрелял автомобиль марки Mitsubishi на трассе Одесса-Киев.
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