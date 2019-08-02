Украина изменит подход к сотрудничеству с США - секретарь СНБО

Александр Данилюк заявил, что Украине пора отходить от роли жертвы и переставать ходить по миру с просьбами о помощи.

Александр Данилюк заявил, что Украине пора становиться более субъектной minfin.gov.ua

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что в сотрудничестве между Украиной и США в сфере безопасности разрабатывается новая повестка. Об этом он сказал в эфире Радио НВ в пятницу, 2 августа.

Данилюк сообщил, что две недели назад вернулся из официальной поездки в США, где проводил переговоры. По его словам, там стороны разработали "новую повестку дня сотрудничества в сфере безопасности между США и Украиной".

Он отметил, что это было предложение президента Владимира Зеленского. На вопрос ведущей, насколько повестка команды Зеленского отличается от повестки предыдущей власти, Данилюк сначала ответил, что "абсолютно", но затем поправился и сказал, что в новой стратегии есть "серьезные изменения касательно роли Украины".

По его словам, в новой концепции сотрудничества с США Украина будет более "субъектной".

"Пора уже отходить от роли жертвы и ходить просить по миру помощи. Мы сильная страна. Мы имеем стратегическое значение в регионе и должны быть надежным партнером для наших стратегических партнеров. Мы должны чувствовать себя субъектом, а не объектом", - сказал он.

Напомним, что ранее Данилюк встретился в Вашингтоне с Болтоном и Перри. На встрече речь шла о поддержке реформ в Украине со стороны США и мирном восстановлении украинской территории.

Также сообщалось, что Данилюк представил план по реформированию СБУ.

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