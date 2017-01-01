На Донбассе за день пять обстрелов – штаб

Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 2 августа.

Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Новоселовка Вторая, Нижнетеплое, Луганское и Светлодарск.

Отмечается, что украинские военные "придерживаются устойчивого режима прекращения огня".

Напомним, за сутки 1 августа на Донбассе зафиксировали пять обстрелов со стороны сепаратистов. Один боец ВСУ получил ранение.

Также стало известно, что саперы начали разминировать территорию возле моста в Станице Луганской. Уже обнаружена 31 мина.

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