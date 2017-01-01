Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе за день пять обстрелов – штаб

Комментариев: 0
Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинская сторона придерживается перемирия на Донбассе
Украинская сторона придерживается перемирия на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 2 августа.

Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Новоселовка Вторая, Нижнетеплое, Луганское и Светлодарск.

Отмечается, что украинские военные "придерживаются устойчивого режима прекращения огня".

Напомним, за сутки 1 августа на Донбассе зафиксировали пять обстрелов со стороны сепаратистов. Один боец ВСУ получил ранение.

Также стало известно, что саперы начали разминировать территорию возле моста в Станице Луганской. Уже обнаружена 31 мина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, новости Донбасса, перемирие, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь