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Суд постановил выплатить Портнову 7 млн грн из бюджета

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Адвокат чиновника администрации Януковича заявила, что Канада применила к нему санкции из-за письма ГПУ с якобы ложными данными, - суд удовлетворил иск.
Портнову выплатят 7 млн грн из бюджета
Портнову выплатят 7 млн грн из бюджета
Михаила Маркива

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова о защите чести и достоинства и постановил взыскать из государственного бюджета почти 7 млн грн в его пользу. Об этом со ссылкой на адвоката и сестру Портнова Елену Исаевскую сообщает Слідство.Інфо в пятницу, 2 августа.

Судебное заседание состоялось 2 августа. Решение принял судья Сергей Вовк, который в 2012 г осудил Юрия Луценко.

В суде адвокат Портнова заявила, что правительство Канады применило санкции к ее подзащитному на основании письма прокуратуры, в котором якобы написали неправду о причастности Портнова к нарушениям закона.

Защита Портнова утверждает, что в 2014 году в переписке с канадским правительством тогдашние заместители генпрокурора и посол Украины в Канаде называли его "подозреваемым", из-за чего он якобы попал в санкционный список этой страны. Исаевская сказала, что Портнов был в статусе подозреваемого, но недолго.

Напомним, что ранее скандальноизвестный судья Сергей Вовк отменил арест имущества Коломойского - арест снят с 415 из более 700 объектов недвижимости Приватофис.

Также именно этот судья 23 июля 2019 года вынес решение, которым обязал украинских интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать 18 веб-ресурсов, среди которых оказался и Корреспондент.net.

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Теги: бюджет, суд, Портнов, выплаты, Печерский суд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    02.08.2019, 21:28
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Так пусть ему "выплатят" якобы деньги! Хотя интересно чем Перднов доказывает свой якобы "ущерб", суд походу это не сильно интересует!
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