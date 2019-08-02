Суд постановил выплатить Портнову 7 млн грн из бюджета

Адвокат чиновника администрации Януковича заявила, что Канада применила к нему санкции из-за письма ГПУ с якобы ложными данными, - суд удовлетворил иск.

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова о защите чести и достоинства и постановил взыскать из государственного бюджета почти 7 млн грн в его пользу. Об этом со ссылкой на адвоката и сестру Портнова Елену Исаевскую сообщает Слідство.Інфо в пятницу, 2 августа.

Судебное заседание состоялось 2 августа. Решение принял судья Сергей Вовк, который в 2012 г осудил Юрия Луценко.

В суде адвокат Портнова заявила, что правительство Канады применило санкции к ее подзащитному на основании письма прокуратуры, в котором якобы написали неправду о причастности Портнова к нарушениям закона.

Защита Портнова утверждает, что в 2014 году в переписке с канадским правительством тогдашние заместители генпрокурора и посол Украины в Канаде называли его "подозреваемым", из-за чего он якобы попал в санкционный список этой страны. Исаевская сказала, что Портнов был в статусе подозреваемого, но недолго.

Напомним, что ранее скандальноизвестный судья Сергей Вовк отменил арест имущества Коломойского - арест снят с 415 из более 700 объектов недвижимости Приватофис.

Также именно этот судья 23 июля 2019 года вынес решение, которым обязал украинских интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать 18 веб-ресурсов, среди которых оказался и Корреспондент.net.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet