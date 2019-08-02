Разрыв ДРСМД: Украина активизирует диалог с НАТО

МИД Украины высказал обеспокоенность прекращением действия Договора между Россией и США о ликвидации ракет средней и малой дальности.

РФ и США разорвали договор о ликвидации ракет малой и средней дальности korrespondent.net

Украина активизирует диалог с НАТО, чтобы найти возможные пути укрепления обороноспособности восточного фланга Альянса в ответ на агрессивные действия России и в связи с прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности". Об этом сказано в заявлении МИД Украины в пятницу, 2 августа.

"В Украине разочарованы прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД) из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают вынужденные действия США", - подчеркнули в заявлении.

Украина совместно с США осудила разработку и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 Рубеж на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

"В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с использованием комплекса "Искандер-М", - отметили в МИД.

Напомним, что ранее США вышли из ядерного договора с Россией.

Позже РФ подтвердила разрыв ракетного договора с США.

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