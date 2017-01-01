ГБР допросило главу МВД времен Януковича по делу об аннексии Крыма

Бюро расследует возможную государственную измену чиновниками, занимавшими тогда важные посты в органах власти.

Государственное бюро расследований на этой неделе допросило бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева времен президентства Виктора Януковича. Об этом в эфире 5 канала сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в пятницу, 2 августа.

Иванова уточнила, что его допросили в рамках дела, которое касается аннексии Крыма.

"Допрос состоялся в рамках уголовного производства, зарегистрированного по факту возможной государственной измены чиновниками, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины при принятии мер по урегулированию конфликта и аннексии Автономной республики Крым в 2014 году, - сказала она.

Она также добавила, что других деталей по расследованию сообщить сейчас не может, однако добавила, что повторный допрос Могилева пока не планируется.

Напомним, что ранее Анатолий Могилев давал показания по делу Виктора Януковича.

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