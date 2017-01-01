Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР допросило главу МВД времен Януковича по делу об аннексии Крыма

Комментариев: 0
Бюро расследует возможную государственную измену чиновниками, занимавшими тогда важные посты в органах власти.
Анатолия Могилева допросило ГБР
Анатолия Могилева допросило ГБР
pravda.com.ua

Государственное бюро расследований на этой неделе допросило бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева времен президентства Виктора Януковича. Об этом в эфире 5 канала сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в пятницу, 2 августа.

Иванова уточнила, что его допросили в рамках дела, которое касается аннексии Крыма.

"Допрос состоялся в рамках уголовного производства, зарегистрированного по факту возможной государственной измены чиновниками, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины при принятии мер по урегулированию конфликта и аннексии Автономной республики Крым в 2014 году, - сказала она.

Она также добавила, что других деталей по расследованию сообщить сейчас не может, однако добавила, что повторный допрос Могилева пока не планируется.

Напомним, что ранее Анатолий Могилев давал показания по делу Виктора Януковича.

У Зеленского рассказали о плане возвращения Крыма

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Могилев, допрос, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь