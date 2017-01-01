ЦИК самостоятельно установит результаты голосования в округе №50

Комиссия указала на бездействие ОИК №50, которая не передала предусмотренную законом избирательную документацию.

ОИК №50 не пересчитала голоса и не передала ЦИК протоколы

Центральная избирательная комиссия будет осуществлять полномочия окружной избирательной комиссии по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook

Отмечается, что комиссия установила бездействие ОИК ОВО № 50, которая не передала протокол об итогах голосования с пометкой "уточненный" и другой избирательной документации, предусмотренной избирательным законодательством, а также не провела повторный подсчет голосов на ряде избирательных участков, тем самым не выполнив судебные решения.

ЦИК обязала членов ОИК № 50 передать уполномоченным представителям комиссии пакеты с избирательными документами, необходимыми для осуществления повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках в округе № 50.

Комиссия обратилась в Нацполицию для обеспечения охраны во время приема, передачи и транспортировки указанной документации.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное дело из-за невыполнения членами окружной избирательной комиссии №50 решения суда о пересчете голосов.

Напомним, 22 июля в Покровске Донецкой области начались протесты под зданием ОИК №50 после того, как наблюдатели обнаружили расхождения в цифрах, указанных в протоколах.

В город отправили вертолет с силовиками для стабилизации ситуации при подсчете голосов.

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