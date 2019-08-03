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Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых

Комментариев: 1
Сепаратисты вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 2 августа, и с начала нынешних суток 12 раз нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ. Двое украинских военных были ранены, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 2 августа.

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Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Новоселовка Вторая, Богдановка, Павлополь, Нижнетеплое, Луганское, Светлодарск и Пивденне.

С начала нынешних суток были обстреляны позиции возле Крымского и Майорска.

“Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня“, – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 1 августа на Донбассе зафиксировали пять обстрелов со стороны сепаратистов. Один боец ВСУ получил ранение.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, новости Донбасса, перемирие, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    03.08.2019, 09:09
Оценка:  0
atos
Раненых там гораздо больше, процентов 98, и у всех в одно, в область чердака)))))
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