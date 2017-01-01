Итоги 2 августа: Упрощение гражданства от Путина и выход из ракетного договора

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Россия и США разорвали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

Путин подписал закон об упрощении предоставление вида на жительство для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в РФ и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Документ вступит в силу через 90 дней.

США выходят из ракетного договора с Россией

США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Документ запрещал государствам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км.

Президент назначил главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Дениса Шмигаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Во время представления Шмигаля, глава государства назвал его "очень мощным менеджером".

На границе Украины и Молдовы открылся совместный пункт пропуска

На участке Отачь-Могилев-Подольский контроль при пересечении границы будет осуществляться совместно молдавской и украинской стороной.

Наблюдение за передвижением людей и товаров будет проводиться в режиме “единого окна”.

Страны ЕС определились с кандидатом на пост главы МВФ

Представители стран Европейского Союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.

Теперь кандидатура Георгиевой будет вынесена на Совет директоров МВФ, а процесс выборов завершится в октябре.

На таможне изменились правила оформления топлива

Украинские таможенные органы начали требовать сертификаты о происхождении товара в связи с вступлением в силу антироссийских санкций.

Отмечается, что с 1 августа такой сертификат должны представлять все импортеры.