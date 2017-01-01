Итоги 2 августа: Упрощение гражданства от Путина и выход из ракетного договора
Путин подписал закон об упрощении предоставление вида на жительство для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в РФ и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Документ вступит в силу через 90 дней.
США выходят из ракетного договора с Россией
США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Документ запрещал государствам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км.
Президент назначил главу Ивано-Франковской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил Дениса Шмигаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Во время представления Шмигаля, глава государства назвал его "очень мощным менеджером".
На границе Украины и Молдовы открылся совместный пункт пропуска
На участке Отачь-Могилев-Подольский контроль при пересечении границы будет осуществляться совместно молдавской и украинской стороной.
Наблюдение за передвижением людей и товаров будет проводиться в режиме “единого окна”.
Страны ЕС определились с кандидатом на пост главы МВФ
Представители стран Европейского Союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.
Теперь кандидатура Георгиевой будет вынесена на Совет директоров МВФ, а процесс выборов завершится в октябре.
На таможне изменились правила оформления топлива
Украинские таможенные органы начали требовать сертификаты о происхождении товара в связи с вступлением в силу антироссийских санкций.
Отмечается, что с 1 августа такой сертификат должны представлять все импортеры.
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