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ГСЧС предупреждает о подъеме уровня воды в реках Закарпатья

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При значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, а в горных районах – локальных селевых потоков.
Ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м
Ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м
КНК Медиа

В ряде рек Закарпатской области 3-4 августа ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу утром.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 3-4 августа на реках бассейнов Днестра (в пределах Ивано-Франковской области), Прута, Сирет, реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8 часов 2 августа, без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, в горных районах – локальных селевых потоков", – говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили об осложнении погодных условий по территории Украины. Сегодня днем в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской местами пройдут сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в результате разгула стихии на Закарпатье в конце мая общая сумма ущерба составила более 600 млн гривен. Тогда от наводнения пострадали 94 населенных пункта в 10 районах области.

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Теги: погода, Закарпатье, река, реки, непогода, погода в Украине, ГСЧС, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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