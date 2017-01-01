ГСЧС предупреждает о подъеме уровня воды в реках Закарпатья
При значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, а в горных районах – локальных селевых потоков.
В ряде рек Закарпатской области 3-4 августа ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу утром.
Читай также: Июль в Киеве был самым холодным за 18 лет"По прогнозам Укргидрометцентра, 3-4 августа на реках бассейнов Днестра (в пределах Ивано-Франковской области), Прута, Сирет, реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8 часов 2 августа, без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, в горных районах – локальных селевых потоков", – говорится в сообщении.
Также спасатели предупредили об осложнении погодных условий по территории Украины. Сегодня днем в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской местами пройдут сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, в результате разгула стихии на Закарпатье в конце мая общая сумма ущерба составила более 600 млн гривен. Тогда от наводнения пострадали 94 населенных пункта в 10 районах области.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Эта же новость на Корреспондент