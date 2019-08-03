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Слуг народа разули перед приездом Зеленского в Трускавец

Комментариев: 8
Также проверяют все люки.
Депутатов разувают для проверки
Депутатов разувают для проверки
Скриншот видео

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В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, усилены меры безопасности, сообщает УП.

В отеле были установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться.

Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК признала избранными еще семь нардепов.

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Теги: Зеленский, Слуга народа, депутаты, Трускавец, видео
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Комментариев (9)
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Carelessangel    03.08.2019, 11:13
Оценка:  -1
Carelessangel
новость для ДОЛ бое бов и порохососов
ВАТА_FUCK    03.08.2019, 11:15
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
А, ты кто, комментатор?!
SEMPENTY    03.08.2019, 11:12
Оценка:  0
SEMPENTY
Маразм крепчал....
ВАТА_FUCK    03.08.2019, 10:56
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
А говорил что все "слуги" - команда!
krolikoff_net    03.08.2019, 11:02
Оценка:  +1
krolikoff_net
Слуги олигарха - это безмозговые кнопкодавилкины. Раньше, для решения вопроса в Раде олигархи платили миллионы долларов, а пламенный комуноид от россии даже миллиарды греб , то теперь все ограничится бутылкой водки. Продажа страны за бутылку - слугаааа народаааа ...
Жрать    03.08.2019, 10:55
Оценка:  +2
Жрать
Надо было еще со всех снять штаны. Может кто не в красных трусселях приперся. Сразуь же предателя обнаружили бы.
ВАТА_FUCK    03.08.2019, 10:56
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
И обрезание проверить...
ВосставшийИзБана    03.08.2019, 10:44
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Какое же оно сцыкло!!!
ВосставшийИзБана    03.08.2019, 10:45
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Может за ним еще и реанемобиль ездит, как за овощем?
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