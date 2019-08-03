Слуг народа разули перед приездом Зеленского в Трускавец

Также проверяют все люки.

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В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, усилены меры безопасности, сообщает УП.

В отеле были установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться.

Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК признала избранными еще семь нардепов.