Слуг народа разули перед приездом Зеленского в Трускавец
Также проверяют все люки.
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В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, усилены меры безопасности, сообщает УП.
В отеле были установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться.
Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.
"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК признала избранными еще семь нардепов.
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