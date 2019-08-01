Зеленский едет во Львовскую область
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетит Львовскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщает его пресс-служба 3 августа.
"Глава государства примет участие в совещании относительно развития медицинского туризма в Украине", – говорится в сообщении.
В свою очередь Интерфакс-Украина сообщает, что Владимир Зеленский посетит город Трускавец, где проходят тренинги избранных народными депутатами представителей партии Слуга народа. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Как известно, с 29 июля по 4 августа будущие депутаты от Слуги народа проходят интенсивные обучающие курсы в Трускавце. Их обучают 22 инструктора и 12 модераторов.
По данным Украинской правды, в отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, усилены меры безопасности. В гостинице установлены рамки, работники Управления государственной охраны даже просят будущих депутатов от Слуги народа разуться.
"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb— Українська правда (@ukrpravda_news) August 3, 2019
Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.
Накануне Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Ивано-Франковск. В ходе поездки он назначил Дениса Шмигаля главой Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Также Зеленский потребовал от депутата-мажоритарщика найти 175 млн гривен на дороги в Ивано-Франковской области и договорился о ремонте местного аэропорта.
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