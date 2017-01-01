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В Крыму мужчина убил соседа из-за персиков и покончил с собой

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Инцидент произошел в Джанкойском районе.
Персики стали причиной ссоры
Персики стали причиной ссоры
Vesti.Ru

Мужчина в Джанкойском районе убил соседа из-за конфликта с персиками и покончил с собой.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного крымского следственного управления Следственного комитета России.

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«В ходе следственных действий установлено, что между соседями по участку в селе Тимирязево (Джанкойский район), на почве подозрения в краже персиков (с их общего фруктового сада), возник конфликт, в результате один из участников, в присутствии очевидцев, убил из собственного охотничьего ружья другого, после чего поджег свой дом и покончил с собой», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Оболони киевлянин отстреливался от пьяной компании.

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Теги: персики, Крым, самоубийство
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