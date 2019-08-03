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В Одессе пьяный кинул гранату из окна

Комментариев: 1
К счастью, никто не пострадал.
Граната не взорвалась
Граната не взорвалась
Нацполиция Украины

ЧП произошло на проспекте Небесной Сотни. Получив сообщение о том, что местный житель из окна дома бросил гранату, следственно-оперативная группа выехала на место, сообщает Нацполиция.

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Во время осмотра места происшествия изъяты металлические предметы, внешне похожие на корпус гранаты РГД-5 и запал. 

Предварительно установлено, что опасный предмет 47-летний нетрезвый житель многоэтажки швырнул с окна квартиры на девятом этаже из хулиганских побуждений. Благодаря счастливой случайности взрыв не произошел и никто не пострадал.

 

Место оцепили взрывотехники
Место оцепили взрывотехники
Нацполиция Украины

 

В ходе осмотра дома мужа полицией изъято еще несколько предметов, похожих на гранаты.

Злоумышленник задержан, продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что под Одессой в поселке Лиманском во двор частного дама кинули гранату.

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Теги: Одесса, граната, полиция
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Комментариев (1)
SEMPENTY    03.08.2019, 13:42
Оценка:  +1
SEMPENTY
Какого дома мужа? Кто-нибудь проверяет что вы пишете уроды?
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