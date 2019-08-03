В Одессе пьяный кинул гранату из окна
ЧП произошло на проспекте Небесной Сотни. Получив сообщение о том, что местный житель из окна дома бросил гранату, следственно-оперативная группа выехала на место, сообщает Нацполиция.
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Во время осмотра места происшествия изъяты металлические предметы, внешне похожие на корпус гранаты РГД-5 и запал.
Предварительно установлено, что опасный предмет 47-летний нетрезвый житель многоэтажки швырнул с окна квартиры на девятом этаже из хулиганских побуждений. Благодаря счастливой случайности взрыв не произошел и никто не пострадал.
В ходе осмотра дома мужа полицией изъято еще несколько предметов, похожих на гранаты.
Злоумышленник задержан, продолжается следствие.
Напомним, ранее сообщалось, что под Одессой в поселке Лиманском во двор частного дама кинули гранату.
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