На Полтавщине задержали группу торговцев оружием

В спецоперации были задействованы бойцы полицейского спецназа и подразделения СБУ Альфа.

В Полтавской области силовики задержали группу лиц, которые подозреваются в торговле оружием и боеприпасами. Об этом сообщает реагиональное управление Нацполиции в субботу, 3 августа.

В спецоперации под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области были задействованы бойцы полицейского спецназа и подразделения СБУ Альфа.

"Во время проведения следственных действий в местах проживания фигурантов в нескольких районах области обнаружено и изъято два автомата Калашникова, около тысячи патронов различного калибра, четыре гранаты (Ф-1 и РГД-5), автоматический пистолет-пулемет АС-26, пять пистолетов Макарова, два пистолета Зораки, пистолет ТТ, два глушителя", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по статье о незаконном обращении с оружием или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины). Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

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Ранее на этой неделе в Закарпатской области разоблачили в сбыте оружия жителя Хуста. Дома мужчина хранил целый арсенал.

Также сообщалось, что накануне в Харькове изъяли четыре самодельные гранаты.

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