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Разумкова выдвинут в спикеры Рады

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Партия Слуга народа предложит на пост первого заместителя председателя Верховной Рады представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.
Дмитрий Разумков - будущий спикер Верховной Рады
Дмитрий Разумков - будущий спикер Верховной Рады
 
Партия Слуга народа предложит кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова, рассказал сам Разумков после 40-минутной встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским в Трускавце.
 
"На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады", - сказал Разумков.
 
Глава партии добавил, что Слуга народа предложит на пост первого заместителя председателя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.
 
"Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия Слуга народа в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президии, по главам комитетов и их руководству", - сказал Разумков.
 
Напомним, что Слуга Народа в Верховной Раде 9 созыва будет иметь однопартийное большинство, поэтому сможет провести назначение своих представителей в руководство парламента.
 
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Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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