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Зеленский не видит проблем в истории с "отставкой" Богдана

Комментариев: 3
Владимир Зеленский ответил на вопрос, считает ли он нужным после инцидента с заявлением об увольнении на самом деле уволить Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.
Зеленского не перестают спрашивать про Богдана
Зеленского не перестают спрашивать про Богдана
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление об увольнении председателя Офиса президента Андрея Богдана.
 

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В отеле Rixos в Трускавце журналисты залали Зеленскому вопрос, считает ли он нужным после инцидента с заявлением об увольнении на самом деле уволить Богдана с должности.
 
На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинфомовано об отставке главы ОП, и это был "шаг к подрыву доверия медиа", президент эмоционально сказал: "Я ничего не подрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить".
 
 
На замечание, что долго со стороны Офиса президента не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке Зеленский сказал: "Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет..."
 

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На этих словах его перебил Богдан, и Зеленский ушел.
 
Напомним, что 1 августа источник в Офисе президента сообщил ряду СМИ, что Андрей Богдан написал заявление следующего содержания: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
 
2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что аналогичное заявление на увольнение, которое написал Богдан, написали "все в его команде".

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Теги: отставка, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВАТА_FUCK    03.08.2019, 17:23
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
"Красивая" фотка, чисто по сути! Как же Зе!льц без суфлера? Кто ему "умные слова" подскажет?
VSHIVANKA    03.08.2019, 17:07
Оценка:  -1
VSHIVANKA
МОЖНО ПОДУМАТЬ , ЧТО ЗЕЛЬЦ ЧТО ТО ХРЮКНЕТ ПРОТИВ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА....)))
ЕСТЕСТВЕННО НИКАКИХ ПРОБЛЕМ !!! )))
НЕРАБЫ ХУЛЕ....))))
Paul_Knox    03.08.2019, 17:02
Оценка:  +2
Paul_Knox
Общество не то что хочет - оно пламенно желает. Да только падла эта не хочет, ему у корыта хорошо, тепло и сытно...
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