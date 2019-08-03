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В Одессе ливень сносил машины и разворотил коллектор

Комментариев: 2
Город стоит в пробках из-за ливня.
Потоп в Одессе
Потоп в Одессе
dumskaya.net
Сильный ливень, который прошел сегодня в Одессе, обернулся настоящим стихийным бедствием. До Южной Пальмиры дошел циклон из Румынии, сообщает Думская.

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На Карантинном спуске в центре Одессы мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.

Также затопленной оказалась дорога на Черноморку, улица Балковская, на Пересыпи смыло люки и ливневки. Частично затоплены Большая Арнаутская и Среднефонтанская.

Из-за затопления на проспекте Небесной сотни 12-й троллейбус частично изменил маршрут и ходит по Королева.

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Па улице Ильфа и Петрова затруднен проезд из-за большого количества воды. На углу с улицей Архитекторской уровень воды больше метра.

«Одесгорэлектротранс» уточняет, что из-за непогоды не работают некоторые трамвайные маршруты.

Осадки ожидаются весь день в субботу и ночью в воскресенье. Также ожидаются порывы шквалистого ветра до 25 м/с.
 
 
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Теги: ливень, Одесса, непогода, фото, видео
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    03.08.2019, 17:05
Оценка:  -4
VSHIVANKA
НУ ЧТО ХОХЛЯДИ НЕ ХИХИКАЕТЕ ? ))))
СтальнаяКрыса    03.08.2019, 17:24
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Пошел на xyй вошь тифозная.
СтальнаяКрыса    03.08.2019, 17:31
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Посмотри видео в ютубе вошь тифозная
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