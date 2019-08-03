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Слуга Народа отказывается называть расходы на школу депутатов

Комментариев: 1
После завершения обучения у будущих нардепов будет экзамен, но его результаты озвучивать не станут.
Тренинг Слуги Народа в Трускавце
Тренинг Слуги Народа в Трускавце
BBC
 
Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков не смог назвать сумму, которая была потрачена на обучение будущих депутатов от политсилы в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну, сообщает Укринформ.
 
"Конечно, стоимость мы считали, но я не могу сейчас ответить и озвучить. Во-первых, часть средств - это коммерческая тайна, и все узнают об этом во время обнародования отчета партии через НАПК. А кроме того, я лично не занимался организационными вопросами, не формировал бюджет этого мероприятия", заявил глава партии.
 
По словам Разумкова, обучение для будущих депутатов в Трускавце на этой неделе выполнило две ключевые задачи: сделать из 250 человек команду и дать им дополнительные знания, которые им пригодятся в Верховной Раде.
 
Отвечая на вопрос, будут ли будущие депутаты от Слуги народа сдавать экзамен после завершения обучения, Разумков сказал, что экзамен будет, но "он не будет проходить в формате экзамена", и его результаты не обнародуются.
 
Напомним, что с 29 июля будущие депутаты от партии Слуга Народа проходили обучение в Трускавце.
 
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Теги: обучение, Трускавец, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    03.08.2019, 17:30
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Вот такая она, самая "открытая" "новая" партия!
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