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ЦИК подбил результаты выборов по партийным спискам

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Протоколом заседания ЦИК установлено количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией, выдвинувшей кандидатов в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
ЦИК разобралась с 225 мандатами
ЦИК разобралась с 225 мандатами
 
ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и назвала количество полученных политическими партиями депутатских мандатов.
 
Протоколом заседания ЦИК установлено количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией, выдвинувшей кандидатов в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
 
В частности, партия Слуга народа получила 124 мандата, партия Оппозиционная платформа - За жизнь - 37, ВО Батькивщина - 24; партия Европейская Солидарность - 23; партия Голос - 17.
 
Напомним, что партия Слуга народа предложит кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова.
 
 
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Теги: Выборы, ЦИК, Слуга народа, Парламентские выборы 2019, Дмитрий Разумков, Европейская солидарность, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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