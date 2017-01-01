ЦИК подбил результаты выборов по партийным спискам
Протоколом заседания ЦИК установлено количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией, выдвинувшей кандидатов в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и назвала количество полученных политическими партиями депутатских мандатов.
Протоколом заседания ЦИК установлено количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией, выдвинувшей кандидатов в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
В частности, партия Слуга народа получила 124 мандата, партия Оппозиционная платформа - За жизнь - 37, ВО Батькивщина - 24; партия Европейская Солидарность - 23; партия Голос - 17.
Напомним, что партия Слуга народа предложит кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова.
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