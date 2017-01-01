ЦИК подбил результаты выборов по партийным спискам

Протоколом заседания ЦИК установлено количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией, выдвинувшей кандидатов в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и назвала количество полученных политическими партиями депутатских мандатов.

Протоколом заседания ЦИК установлено количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией, выдвинувшей кандидатов в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В частности, партия Слуга народа получила 124 мандата, партия Оппозиционная платформа - За жизнь - 37, ВО Батькивщина - 24; партия Европейская Солидарность - 23; партия Голос - 17.