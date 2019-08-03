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Слуга народа определилась с главой фракции в Раде

Комментариев: 1
Во фракции Слуга Народа будет сразу 15 заместителей главы. Также во фракции уже определились с кандидатурами на должности руководителей парламентских комитетов.
Давид Арахамия не скрывает, что ранее поддерживал Петра Порошенко
Давид Арахамия не скрывает, что ранее поддерживал Петра Порошенко
 
Четвертый номер избирательного списка политической партии Слуга народа, предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции партии в Верховной раде, сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Арахамия предлагается на главу фракции", - сообщили в пресс-службе Слуги народа.
 
Кроме того, во фракции будут также 15 заместителей главы. В партии уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.
 
 
В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по европейской интеграции - Мария Мезенцева.
 
Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.
 
Напомним, что ранее будущий нардеп от Слуги Народа Александр Дубинский раскритиковал Арахамию, назвав его "порохоботом".
 
 
 
 
 
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Теги: парламент, Верхована Рада, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    03.08.2019, 19:14
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Аж 15 заместителей? Не значит ли это, что очередных глав фракции будут часто утилизировать?
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