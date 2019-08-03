Слуга народа определилась с главой фракции в Раде

"Арахамия предлагается на главу фракции", - сообщили в пресс-службе Слуги народа.

Кроме того, во фракции будут также 15 заместителей главы. В партии уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по европейской интеграции - Мария Мезенцева.

Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.