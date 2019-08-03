Слуга народа определилась с главой фракции в Раде
Во фракции Слуга Народа будет сразу 15 заместителей главы. Также во фракции уже определились с кандидатурами на должности руководителей парламентских комитетов.
Четвертый номер избирательного списка политической партии Слуга народа, предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции партии в Верховной раде, сообщает Интерфакс-Украина.
"Арахамия предлагается на главу фракции", - сообщили в пресс-службе Слуги народа.
Кроме того, во фракции будут также 15 заместителей главы. В партии уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.
В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по европейской интеграции - Мария Мезенцева.
Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.
Напомним, что ранее будущий нардеп от Слуги Народа Александр Дубинский раскритиковал Арахамию, назвав его "порохоботом".
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