Слуге Народа один голос избирателя стоил 19 гривен

Стало известно, во сколько политическим партиям обошелся один голос избирателя на внеочередных парламентских выборах.

Меньше всего голоса избирателей на внеочередных парламентских выборах 2019 стоили для политических партий Слуга народа и Оппозиционная платформа - За жизнь, говорится в финансовых отчетах политических сил, которые проанализировал Комитет избирателей Украины.

По данным КИУ, сопоставив отчеты партий о расходах из избирательных фондов с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам голосования в многомандатном округе, Слуга народа потратила 118,8 миллионов гривен и получила 6 307 792 голоса.

"Цена голоса - 19 гривен. Оппозиционная платформа - За жизнь"потратила 64,4 миллиона и получила поддержку 1 908 111 граждан, т.е. цена голоса составила 34 гривны", - отметили в КИУ.

Что касается других партий, преодолевших 5% барьер, "стоимость" голоса для ВО Батькивщина составила 76 гривен, для партии Голос - 129 гривен, для Европейской солидарности - 88 гривен.

Для Объединения Самопомич, которое не преодолело 5% барьер, голос "стоил" 359 гривен (потрачено 32,8 млн грн., получено 91 тысячу голосов).

Напомним, что ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и назвала количество полученных политическими партиями депутатских мандатов.