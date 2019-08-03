В Слуге Народа хотят ввести ответственность за сепаратные переговоры с РФ

Ранее с аналогичной инициативой выступила партия Голос, там предлагают ввести наказание за такие переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет.

На переговоры в Кремль только с разрешения государства КП

Дипломат Богдан Яременко, будущий депутат от Слуги народа, выступает за введение уголовной ответственности за сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора, сообщает Интерфакс-Украина.

"Не знаю, будет ли у меня поддержка коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок", — сказал Яременко.

Он подчеркнул, что Слуга народа выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, "но там, где государство есть — это внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жёстко и уверенно". Яременко избран в Верховную Раду по мажоритарному округу № 215 в Киеве. В Слуге народа планируют , что он возглавит парламентский комитет по вопросам иностранных дел. Ранее с аналогичной инициативой выступила партия Голос. Там предлагают ввести наказание за такие переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, что на переговоры в РФ ездили представители партии Оппозиционная платформа За життя Юрий Бойко и Виктор Медведчук.