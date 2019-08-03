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В Слуге Народа хотят ввести ответственность за сепаратные переговоры с РФ

Комментариев: 1
Ранее с аналогичной инициативой выступила партия Голос, там предлагают ввести наказание за такие переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет.
На переговоры в Кремль только с разрешения государства
На переговоры в Кремль только с разрешения государства
КП
 
Дипломат Богдан Яременко, будущий депутат от Слуги народа, выступает за введение уголовной ответственности за сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора, сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Не знаю, будет ли у меня поддержка коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок", — сказал Яременко.
 
Он подчеркнул, что Слуга народа выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, "но там, где государство есть — это внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жёстко и уверенно".
 
Яременко избран в Верховную Раду по мажоритарному округу № 215 в Киеве. В Слуге народа планируют, что он возглавит парламентский комитет по вопросам иностранных дел.
 
Ранее с аналогичной инициативой выступила партия Голос. Там предлагают ввести наказание за такие переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
 
Напомним, что на переговоры в РФ ездили представители партии Оппозиционная платформа За життя Юрий Бойко и Виктор Медведчук.
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Теги: Украина-Россия, переговоры, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    03.08.2019, 21:27
Оценка:  0
Letohradek
Любопытно, Медведчука привлекут к уголовной ответственности, за поездки в мавзолей?
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