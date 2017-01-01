Ливень в Одессе: Улицы затопило, снесло машины

Сильные ливни привели к временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности, подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов.

В субботу, 3 августа, в результате ливня в Одессе на Карантинном спуске поток воды снес десяток припаркованных автомобилей и развернул ливневый коллектор, сообщает Думская.

Вследствие перемещения активного циклона сильные ливни привели к временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности, подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов.