Ливень в Одессе: Улицы затопило, снесло машины
Сильные ливни привели к временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности, подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов.
В субботу, 3 августа, в результате ливня в Одессе на Карантинном спуске поток воды снес десяток припаркованных автомобилей и развернул ливневый коллектор, сообщает Думская.
Вследствие перемещения активного циклона сильные ливни привели к временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности, подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов.
Так, на Карантинном спуске поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и развернул ливневый коллектор.
Также ливеть спровоцировал сход грунта с моста возле одесского Автовокзала.
Под Одессой в результате нарушения проезда застряли автомобиль скорой помощи, пассажирский автобус и два легковых автомобиля.
В городе было подтоплено несколько улиц, сейчас над устранением последствий ливня работают 34 бригады коммунальщиков.
Напомним, что на территории Запорожской области непогода повредила крыши 10 частных жилых домов, в среду, 31 июля.
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