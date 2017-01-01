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Ливень в Одессе: Улицы затопило, снесло машины

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Сильные ливни привели к временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности, подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов.
Последствия ливня в Одессе
Последствия ливня в Одессе
 
В субботу, 3 августа, в результате ливня в Одессе на Карантинном спуске поток воды снес десяток припаркованных автомобилей и развернул ливневый коллектор, сообщает Думская. 
 
Вследствие перемещения активного циклона сильные ливни привели к временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности, подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов.
 
 
Так, на Карантинном спуске поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и развернул ливневый коллектор.
 
 
Также ливеть спровоцировал сход грунта с моста возле одесского Автовокзала.
 
Под Одессой в результате нарушения проезда застряли автомобиль скорой помощи, пассажирский автобус и два легковых автомобиля.
 
В городе было подтоплено несколько улиц, сейчас над устранением последствий ливня работают 34 бригады коммунальщиков.
 
Напомним, что на территории Запорожской области непогода повредила крыши 10 частных жилых домов, в среду, 31 июля.
 
 
 
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Теги: Одесса, дождь, ливень
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Источник: korrespondent.net

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