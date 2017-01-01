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Слуга народа определилась с новым главой партии

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На должность спикера Рады депутаты Слуги народа будут рассматривать Дмитрия Разумкова, главой партии может стать Александр Корниенко.
Член партии Слуга народа Александр Корниенко
Член партии Слуга народа Александр Корниенко
Александр Корниенко / Facebook

Председателем партии Слуга народа может быть избран Александр Корниенко. Об этом сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук на своей странице в Facebook в субботу, 3 августа.
 
Она подтвердила, что на должность председателя Верховной Рады фракция делегирует нынешнего главу партии Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука.
 
"Партию Слуга народа может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения относительно кандидатур руководства комитетов Верховной Рады", – написала Кравчук.



Отметим, что Корниенко с мая 2019 года руководил предвыборым штабом Слуги народа.
 
Ранее сообщалось, что партия Слуга народа предложит кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова.

Четвертый номер партии, предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции политсилы в Раде.

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Теги: Корниенко, Партия, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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