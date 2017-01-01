В Черновцах произошла групповая поножовщина, есть жертва
В одном из спальных районов Черновцов вечером в субботу, 3 августа, конфликт между пятью мужчинами закончился поножовщиной. Два человека были ранены, один погиб, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что двое участников конфликта с проникающими ножевыми ранениями в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы, где один из пострадавших скончался.
Еще двое пострадавших также получили незначительные телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.
По данному факту следователи начали три уголовных производства. В частности, два - по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений, еще одно - по факту совершения хулиганства.
Сотрудники полиции задержали одного из участников инцидента, повлекшего смертельные телесные повреждения. Ведется следствие.
Cмотрите фотогалерею: В Черновцах произошла групповая поножовщина, есть жертва
Напомним, на прошлой недели в Черновцах средь бела дня произошла стрельба, которая началась с драки между четырьмя парнями.
А в мае на акции ЛГБТ в Черновцах произошла массовая драка.
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