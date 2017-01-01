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В Черновцах произошла групповая поножовщина, есть жертва

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Один человек погиб, еще несколько были ранены в результате драки с использованием холодного оружия.
Полиция устанавливает обстоятельства убийства
Полиция устанавливает обстоятельства убийства
cv.npu.gov.ua

В одном из спальных районов Черновцов вечером в субботу, 3 августа, конфликт между пятью мужчинами закончился поножовщиной. Два человека были ранены, один погиб, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что двое участников конфликта с проникающими ножевыми ранениями в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы, где один из пострадавших скончался.

Еще двое пострадавших также получили незначительные телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

По данному факту следователи начали три уголовных производства. В частности, два - по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений, еще одно - по факту совершения хулиганства.

Сотрудники полиции задержали одного из участников инцидента, повлекшего смертельные телесные повреждения. Ведется следствие.

 

Напомним, на прошлой недели в Черновцах средь бела дня произошла стрельба, которая началась с драки между четырьмя парнями.

А в мае на акции ЛГБТ в Черновцах произошла массовая драка.

 

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Теги: смерть, Черновцы, фото, убийство, драка, нож
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Источник: korrespondent.net

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