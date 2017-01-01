В Запорожской области разоблачили наркокартель

Полиция изъяла более 100 килограммов наркотиков и задержала двоих организаторов группы, которая производила и распространяла каннабис на территории области.

В Запорожской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев и изъяли крупную партию наркотиков. Об этом, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

"Работники Управления противодействия наркопреступности разоблачили реализаторов наркосодержащих растений. Во время обысков изъяты наркотики весом более 100 килограммов, оружие и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации правоохранителей, злоумышленники на протяжении последних двух лет на территории Запорожья и Запорожской области занимались выращиванием конопли, в основном методом "гидропоники", поставкой, изготовлением, хранением и сбытом, уже готового наркотического вещества.

Подчеркивается, что фигуранты постоянно меняли номера мобильных телефонов и места сбыта, а места выращивания наркосодержащих видов отборочной конопли были известны только организаторам.

Незаконный ежемесячный доход группы составлял около 1,5-2 млн грн.

Полицейские провели в регионе 30 одновременных санкционированных обысков по местам проживания, в автомобилях, гаражах и на дачах злоумышленников. В результате обысков изъято более 100 килограммов наркотика, пистолет ПМ" калибра 9 мм с двумя магазинами, граната РГД с запалом, патроны различных калибров, мобильные телефоны, черновики с записями, компьютерную технику, флэш-носители информации, симкарты, денежные средства и электронные весы.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, изготовлении и сбыте наркотиков.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям о незаконном обращении с оружием и использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств.

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Ранее на Донбассе изъяли 150 кг наркотиков. Их у себя дома хранила местная жительница.

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