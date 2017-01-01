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В СБУ сообщили о вербовке бывшего работника Крымского Титана

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Жителя Херсонской области завербовали зимой 2018 года во время его поездки на территорию аннексированного Крыма.
 
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины установили, что в 2018 году спецслужбы РФ завербовали жителя Херсонской области, бывшего работника завода Крымский Титан, во время его поездки в аннексированный Крым. Об этом пресс-служба ведомства сообщила во вторник, 6 августа..
 
По данным СБУ, повышенный интерес у российских спецслужб "вызывают представители органов государственной власти, правоохранители, военные и члены их семей, а также граждане, которые долгое время работали на стратегически важных объектах".
 
Отмечается, представители ФСБ остановили мужчину при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска Армянск и "применяя методы психологического и физического давления", требовали, чтобы он признался в связях с СБУ. 
 
Не получив от украинца реальных показаний, представители ФСБ заставили его под диктовку написать "признание" о работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.
 
"После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения отечественной спецслужбы. Сейчас он дал подробные показания обо всех обстоятельствах своей вербовки", - указали в ведомстве.
 
Ведомство в очередной раз посоветовало украинцам избегать поездок в Россию, на неподконтрольные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма.
 
 
Ранее в СБУ сообщили о разоблачении бывшего сотрудника МВД, который работал на российские спецслужбы
 

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Теги: Крым, СБУ, видео, спецслужбы, ФСБ
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Источник: korrespondent.net

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