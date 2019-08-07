У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета - Луценко

Следствие располагает данными, касающимися убийства журналиста, но их необходимо доказать.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета, но необходимо проведение ряда следственных действий. Об этом он заявил во вторник, 6 августа, в эфире Радио НВ

"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", - указал генпрокурор.

Напомним, 23 июля глава Нацполиции Сергей Князев отчитался президенту Владимиру Зеленскому о расследовании убийства Шеремета.

Во время публичной части доклада Князев отметил, что проведен большой объем работы, однако преступление остается нераскрытым. Среди возможных версий убийства - книга о российско-грузинской войне 2008 года, написанная Шереметом.

После ознакомления с закрытой частью доклада глава государства выразил уверенность, что убийц журналиста найдут.

Как сообщал Корреспондент.net, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet