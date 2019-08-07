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У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета - Луценко

Комментариев: 9
Следствие располагает данными, касающимися убийства журналиста, но их необходимо доказать.
Генеральный прокурор Юрий Луценко
Генеральный прокурор Юрий Луценко
gp.gov.ua
 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета, но необходимо проведение ряда следственных действий. Об этом он заявил во вторник, 6 августа, в эфире Радио НВ.
 
"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", - указал генпрокурор.
 
Напомним, 23 июля глава Нацполиции Сергей Князев отчитался президенту Владимиру Зеленскому о расследовании убийства Шеремета.

Во время публичной части доклада Князев отметил, что проведен большой объем работы, однако преступление остается нераскрытым. Среди возможных версий убийства - книга о российско-грузинской войне 2008 года, написанная Шереметом. 

После ознакомления с закрытой частью доклада глава государства выразил уверенность, что убийц журналиста найдут.

Как сообщал Корреспондент.net, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

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Теги: Луценко, расследование, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Lyonya-Space    07.08.2019, 10:13
Оценка:  0
Lyonya-Space
Ира0956, про "неменяющийся мир насилием" рассажижи своим кремлядям!
BabaYul    07.08.2019, 07:53
Оценка:  -2
BabaYul
Данные которые надо ещё доказать, это фантазии, время от времени возникающие в отравленном алкоголем мозгу Луценко.
Huilk    07.08.2019, 07:19
Оценка:  0
Huilk
Шеремет случайно разоблачил схемы грабежа Украины "5 колонной" космополитов безродных, которые прятались за патриотическим майданом
Letohradek    07.08.2019, 09:11
Оценка:  +1
Letohradek
Белгородский уебень, чушь не неси!
Ira0956    07.08.2019, 09:37
Оценка:  0
Ira0956
Letohradek Окружающий нас Мир не меняется насилием и сквернословием, он меняется добрым словом и уважительным отношением к человеку.
ВыВсеВрети    07.08.2019, 09:19
Оценка:  0
ВыВсеВрети
магнитофон, и кто тебе подсказал?!..))))))
ты хоть мозги включай!
на росии все хотят перекрутить и всех обвинить!
схемы он раскрыл на росии, почему и бежал с помойки!...
даже собака не кусает того кто ее спасает!...))))))
VSHIVANKA    07.08.2019, 07:16
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ДА ЛАДНО !!!
А ЧТО С УБИЙСТВОМ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ , ОЛЕСЯ БУЗИНЫ И МИЛИЦИОНЕРОВ В МАРИУПОЛЕ ?
КТО ОПЛАЧИВАЛ СНАЙПЕРОВ МАЙДАУНА ?
ВыВсеВрети    07.08.2019, 09:13
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, РАССКАЖИ О БРАВЫХ ВОИНАХ В СИРИИ, РОДНЫМ ХОТЬ НА БУТЫЛКУ ДАЛИ?...)))))))
НАПОМНИ СКОЛЬКО ДУРНЫХ ГОЛОВ ТАМ ОСТАЛОСЬ?!...400 ИЛИ 600?...МОЛЧУ ЗА ТЕХ КТО БЕЗ РУК И НОГ!...
И КТО ОТВЕТИТ ЗА ЭТИХ БЕЗМОЗГЛЫХ!!!...))))))))
Ira0956    07.08.2019, 09:37
Оценка:  0
Ira0956
Окружающий нас Мир не меняется насилием и сквернословием, он меняется добрым словом и уважительным отношением к человеку.
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