У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета - Луценко
Следствие располагает данными, касающимися убийства журналиста, но их необходимо доказать.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета, но необходимо проведение ряда следственных действий. Об этом он заявил во вторник, 6 августа, в эфире Радио НВ.
"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", - указал генпрокурор.
Напомним, 23 июля глава Нацполиции Сергей Князев отчитался президенту Владимиру Зеленскому о расследовании убийства Шеремета.
Во время публичной части доклада Князев отметил, что проведен большой объем работы, однако преступление остается нераскрытым. Среди возможных версий убийства - книга о российско-грузинской войне 2008 года, написанная Шереметом.
После ознакомления с закрытой частью доклада глава государства выразил уверенность, что убийц журналиста найдут.
Как сообщал Корреспондент.net, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.
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ты хоть мозги включай!
на росии все хотят перекрутить и всех обвинить!
схемы он раскрыл на росии, почему и бежал с помойки!...
даже собака не кусает того кто ее спасает!...))))))
А ЧТО С УБИЙСТВОМ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ , ОЛЕСЯ БУЗИНЫ И МИЛИЦИОНЕРОВ В МАРИУПОЛЕ ?
КТО ОПЛАЧИВАЛ СНАЙПЕРОВ МАЙДАУНА ?
НАПОМНИ СКОЛЬКО ДУРНЫХ ГОЛОВ ТАМ ОСТАЛОСЬ?!...400 ИЛИ 600?...МОЛЧУ ЗА ТЕХ КТО БЕЗ РУК И НОГ!...
И КТО ОТВЕТИТ ЗА ЭТИХ БЕЗМОЗГЛЫХ!!!...))))))))