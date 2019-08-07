Итоги 6 августа: "Мальдивское" дело и гибель морпехов

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

ГБР открыло дело против Порошенко из-за отпуска на Мальдивах EPA/UPG

Госбюро расследований открыло дело против Петра Порошенко; в зоне проведения ООС погибли четверо военных: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Закон о маркировке пищевых продуктов вступил в силу

В Украине начал действовать закон Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов.

Документ устанавливает правовые и организационные основы предоставления потребителям информации о пищевых продуктах и, в частности, запрещает использовать информацию, которая может ввести в заблуждение.

На Донбассе погибли четверо украинских военных

В результате обстрелов сепаратистов в районе Павлополя Донецкой области погибли четыре бойца 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Как уточнил командир бригады, полковник Андрей Игнатов, тела военных были обнаружены на месте взрыва, вероятно, гранаты или мины запрещенного 82 мм калибра.

После инцидента президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

ГБР завело дело против Порошенко из-за отдыха на Мальдивах

В Государственном бюро расследований открыло уголовное производство из-за возможной организации незаконной переправки через государственную границу Украины экс-президента Петра Порошенко.

В частности, следователи ГБР проверят информацию о незаконной переправке Порошенко через госграницу с использованием поддельных документов.

В партии Европейская солидарность подчеркнули, что пятый президент во всех случаях пересекал государственную границу согласно закону.

Президент подписал закон о “зеленом“ тарифе для домашних электростанций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает порядок расчета “зеленого тарифа“ для домашних солнечных электростанций.

Так, документ позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать “зеленый“ тариф на электроэнергию, отпущенную в энергосистему.

Кроме этого, глава государства подписал закон, которым вводятся дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также зеленые номера для электрокаров.

Делегация Швейцарии посетила Донбасс

Военный атташе при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсер вместе с сопровождающими посетил район проведения операции Объединенных сил. В частности, он побывал на КПВВ Золотое и в одном из военных госпиталей.