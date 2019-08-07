Киевляне снова не могут выехать городской электричкой: Отменены 6 рейсов

В сообщении ведомства не уточняется, какого рода технические причины возникли .

В Киеве в среду, 7 августа, утром Киевпастранс по техническим причинам отменил шесть рейсов городской электрички.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

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"В утреннее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете", - информируют столичные транспортники.

Как сообщалось 29 июля, "Киевпастранс" также отменил 9 рейсов городской электрички.

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