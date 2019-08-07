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Киевляне снова не могут выехать городской электричкой: Отменены 6 рейсов

Комментариев: 2
В сообщении ведомства не уточняется, какого рода технические причины возникли .
Безопасность пассажиров в приоритете
Безопасность пассажиров в приоритете
glavcom.ua

В Киеве в среду, 7 августа, утром Киевпастранс по техническим причинам отменил шесть рейсов городской электрички.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

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"В утреннее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете", - информируют столичные транспортники.

Как сообщалось 29 июля, "Киевпастранс" также отменил 9 рейсов городской электрички.

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Теги: электричка, Киевпастранс, Киев
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Комментариев (2)
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Ira0956    07.08.2019, 09:21
Оценка:  +1
Ira0956
Цивилизация в подлинном смысле слова состоит не в умножении потребностей, а в свободном и хорошо продуманном ограничении своих желаний.
KREMLIN_DEVIL    07.08.2019, 09:42
Оценка:  -1
KREMLIN_DEVIL
Так вот почему на расии толчок во дворе!
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