В Одесской больнице взорвали гранату: Двое погибших

Гранаты было две, но взорвалась только одна из них.

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Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области.

Об этом сообщает пресс-отдел полиции области.

Трагедия произошла в пищеблоке медучреждения. Там взорвалась граната Ф-1. Погибли два человека — мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина.

Правоохранители говорят, что гранаты было две. Вторая — РГД-5 — не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.

По данным полиции, гранаты в учреждение, вероятнее всего, принес 54-летний сожитель работницы пищеблока больницы.

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“Женщина находилась в отдельно стоящем здании. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно было видно чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские оцепили здание, отвели людей на безопасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников“, — говорится в сообщении.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не взорвалась. Осмотр показал, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и 44-летняя женщина погибли. Других пострадавших нет.

На месте происшествия продолжает работать полиция. Произошедшее квалифицировали по ст.115 УК (умышленное убийство).

Как сообщалось 25 июля, под Киевом возле нового ЖК девушка подорвалась на гранате.

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