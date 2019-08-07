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Синоптики анонсировали летние грозы

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Сегодня в Украине ожидаются грозы и шквалы.
Погода 7 августа
Погода 7 августа
meteo.gov.ua

Большинству областей Украины сегодня обещают грозы и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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7 августа на западе Украины грозы и шквалы. Воздух прогреется в пределах +26…+30 градусов по Цельсию.

Также жарко будет на востоке страны. Между тем, осадков сегодня не прогнозируют, за исключением Сум и области. На улице +24…+28 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают день без существенных осадков. Между тем, на термометре +26…+30 градусов по Цельсию.

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На севере страны сегодня дожди и грозы. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +28 градусов.

В Центральной Украине сегодня местами ожидаются осадки в виде дождя. Вероятны грозы и шквалы. Между тем, многим областям прогнозируют теплый летний день. На термометре +25…+29 градусов.

В столице сегодня осадков не ожидается. Воздух прогреется в пределах +27…+29 градусов по Цельсию.

Напомним, мощные смерчи бушуют на юге РФ: объявлена эвакуация. Под угрозой затопления десятки населенных пунктов. 

 

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Теги: погода, август, лето
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Комментариев (1)
Ira0956    07.08.2019, 09:22
Оценка:  0
Ira0956
Глаза открываешь — восемь,
Сходил в магазин — среда,
Сварил себе кофе — осень,
Прилёг отдохнуть — зима…
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