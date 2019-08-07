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Депутаты должны разговаривать на украинском языке, - Разумков

Комментариев: 3
Лидер “Слуги народа” сделал заявление.
Разумков сделал заявление касательно языка
Разумков сделал заявление касательно языка
Facebook Дмитрия Разумкова

Лидер пропрезидентской партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков заявил, что народные избранники в профессиональной деятельности должны разговаривать на украинском языке, а в быту использовать любой удобный язык общения. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Разумков заявил, что каждый народный избранник в профессиональной деятельности должен использовать государственный язык. Это официальная позиция его политической силы.

Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский язык и представители нашей политической силы будут говорить на государственном языке ... Если пока где-то не хватает знаний, они их подтянут, - заявил Разумков.

В то же время политик акцентировал, что в быту народные избранники имеют право разговаривать на любом удобном языке.

В быту мы с вами используем тот язык, которым нам удобнее, которой мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я на русском разговариваю чаще, - добавил Разумков.

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Напомним, в ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины. Языковой закон Украины нарушает права нацменьшинств, кроме того, к разным нацменьшинствам проводится разная политика, заявил комиссар ОБСЕ.

 

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Теги: Разумков, Слуга народа, украинский язык, депутаты
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Комментариев (3)
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Шкиряк_и_Зорян    07.08.2019, 10:13
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
А думать?.. Думать то на идише или на иврите можно?
Letohradek    07.08.2019, 09:55
Оценка:  0
Letohradek
Ну вот ... опять обломали зэбилов, которые мечтали об отмене украинского в Украине ...
Шкиряк_и_Зорян    07.08.2019, 10:13
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Не пиздите.
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