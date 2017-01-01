Гибель военных на Донбассе: Зеленский собрал силовиков на экстренное совещание

Совещание с главами силовых ведомств проходит в здании Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал руководителей силовых ведомств на экстренное совещание в Офис президента из-за гибели украинских военных 6 августа в районе населенного пункта Павлополь. Об этом передает УНИАН с места событий.

Читай также: В США отреагировали на гибель морпехов на Донбассе

Известно, что на совещании присутствует начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, руководители ключевых подразделений Вооруженных сил Украины, а также секретарь СНБО Александр Данилюк.

Читай также: Обстрелы на Донбассе: С начала суток погибли четверо военных

Детали совещания пока неизвестны. Темой разговора сегодня является гибель четырех украинских военных под Павлополем.

Напомним, Зеленский из-за гибели военных призвал как можно быстрее собрать "нормандский формат". Президент отреагировал на смерть четверых военнослужащих на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram