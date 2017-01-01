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Гибель военных на Донбассе: Зеленский собрал силовиков на экстренное совещание

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Совещание с главами силовых ведомств проходит в здании Офиса президента.
Зеленский собрал экстренное совещание
Зеленский собрал экстренное совещание
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский собрал руководителей силовых ведомств на экстренное совещание в Офис президента из-за гибели украинских военных 6 августа в районе населенного пункта Павлополь. Об этом передает УНИАН с места событий.

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Известно, что на совещании присутствует начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, руководители ключевых подразделений Вооруженных сил Украины, а также секретарь СНБО Александр Данилюк. 

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Детали совещания пока неизвестны. Темой разговора сегодня является гибель четырех украинских военных под Павлополем.

Напомним, Зеленский из-за гибели военных призвал как можно быстрее собрать "нормандский формат". Президент отреагировал на смерть четверых военнослужащих на Донбассе. 

 

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Теги: морпехи, гибель, Донбасс, Зеленский, совещание, силовики
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