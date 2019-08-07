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На связи с Путиным. Реакция на смерти на Донбассе

Комментариев: 16
На Донбассе погибли четверо украинских военных, "хлебное" перемирие сорвано, Владимир Зеленский вновь звонил Владимиру Путину.
Зеленский снова говорил с Путиным
Зеленский снова говорил с Путиным
УНИАН

Сразу четверо украинских военных погибли в Луганской области во вторник, 6 августа. Владимир Зеленский после этого собрал на совещание силовиков, призвал к срочному созыву встречи в Нормандском формате и даже лично позвонил Владимиру Путину.

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Гибель морпехов

Четверо военных, погибших 6 августа в зоне Операции объединенных сил, в момент вражеского обстрела находились в окопе и устанавливали инженерное оборудование.

“Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций“, - рассказал начальника генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

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Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших.

Хомчак напомнил, что с 21 июля, когда было объявлено “хлебное перемирие“, в зоне ООС погибли 6 военнослужащих, еще 9 получили ранения. При этом количество вражеских обстрелов за последние 2,5 недели намного уменьшилась, и они в основном несут неприцельный характер.

По словам Хомчака, украинские военные не нарушают “хлебное перемирие“.

Во время обстрела 6 августа бойцы ВСУ готовы были дать ответ врагу, но противник после обстрела покинул свои позиции.

Нормандский формат

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После гибели 4 военных на Донбассе президент Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина ускорить встречу в Нормандском переговорном формате.

“Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет.  Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров”, - заявил Зеленский.

Разговор с Путиным

Утром 7 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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“Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей. Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы их увидели официально – и чтобы эти слова превратились в шаги“, - отметил Зеленский на брифинге.

Украинский президент также говорил с Путиным о разминировании территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской и его строительстве. Кроме того президент Украины поднимал вопрос возврата пленных.

В Кремле опубликовали свою версию переговоров Зеленского и Путина.

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“Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения“, - говорится в сообщении пресс-службы Владимира Путина. 

“Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы“, - отметили в Кремле.

Сообщение на сайте Кремля традиционно отличается от заявления Зеленского. В нем, как и во всех предыдущих подобных публикациях, цитируют Путина о том, что якобы украинские военные обстреливают населенные пункты на Донбассе, и о том, что так называемым “ДНР“ и “ЛНР“ необходимо предоставить особый статус.

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Теги: Украина-Россия, Путин, Владимир Зеленский, Антитеррористическая операция, ДНР, ситуация на востоке Украины, ЛНР новости, Операция объединенных сил, Донбас
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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Брюква_и_Клюква    07.08.2019, 22:04
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Это просто пиzдец. Пострадавший чувак звонит убийце и просит его о снисхождении
Антибес    07.08.2019, 21:36
Оценка:  +1
Антибес
Похоже прикрутить мину к гранате хотели прикрутить именно эти четверо ныне усопших.Но сделали это так-себе.В итоге произошёл взрыв...
WTF2wtf    07.08.2019, 21:49
Оценка:  -1
WTF2wtf
Boxerogos,
у руссоботов упоротых аврал?
Нах пшло, путинское многостаночное
Антибес    07.08.2019, 21:53
Оценка:  -1
Антибес
Порошенковский бот,ты снова перебухал прокисшего борща.Кто такой Boxerogos?
Шкиряк_и_Зорян    07.08.2019, 20:28
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Какой-то бред про прикручивание мины к гранате. Они тогда и критическое сечение сопла гранатомёта уменьшили что ли?
Произошла небоевая потеря и тут как раз интересы совпали - военным нужно списать погибших на врага, а политикам поднять истерику. Вот и результат.
WTF2wtf    07.08.2019, 21:51
Оценка:  -1
WTF2wtf
"критическое сечение сопла гранатомёта"?
Бюджетницо путинское воевало против Украины на Донбассе или просто перднуть нужно было что-то?
Nikolas_Adver    07.08.2019, 19:54
Оценка:  +8
Nikolas_Adver
Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета
выстрел из гранатомета летит по настильной траектории и в окоп попасть ну никак не может. а если к нему чего-то примотать, то он просто еще хyевей лететь будет, непредсказуемо совершенно... хватит хyйню писать!
seamaster    07.08.2019, 20:12
Оценка:  +4
seamaster
Вряд ли мы узнаем как погибли эти ребята. Это не правильно смертей в Народных Республиках не замечать, а по своим усопшим кукарекать на весьмир... Гибнут граждане Украины...
Nikolas_Adver    07.08.2019, 20:20
Оценка:  +3
Nikolas_Adver
хватит всех дохлых дебилов вешать на нас! пусть сами разбираются из-за какого долбоебизма он себя грохнули
seamaster    07.08.2019, 19:32
Оценка:  +3
seamaster
А сколько за это перемирие погибло бойцов Народных Республик и мирных жителей? Почему именно сейчас квнщик озаботился?
mirbigstar    07.08.2019, 19:25
Оценка:  +2
mirbigstar
В этом разногласии вспоминается, как Вита Заверуха будит украинское село...
BabaYul    07.08.2019, 19:01
Оценка:  +9
BabaYul
...выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета.

Хомчак или всех идиотами считает, или сам уже из ума выжил. Понятно, что никакого обстрела не было. Но придумать дурню с примотанной миной - эта полный попандос. Можно ехать в дурдом без заключения врача. Примут без слов.
FPN    07.08.2019, 19:06
Оценка:  +5
FPN
ГЕБЕЛЬСОВЩИНА!!!!!
WTF2wtf    07.08.2019, 21:48
Оценка:  -2
WTF2wtf
VSHIVANKA,
ты щас о себе, говно ольгинское?
и какого перелогинось, педрило бюджетное?
fkrfyfan    07.08.2019, 18:40
Оценка:  +3
fkrfyfan
"Матросы в окопе монтировали инженерное оборудование". Резиновую лодку накачивали что ли?
Nikolas_Adver    07.08.2019, 19:56
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
надували.... пфууу-пфуууу.... и лопнули))))
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