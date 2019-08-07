На связи с Путиным. Реакция на смерти на Донбассе

На Донбассе погибли четверо украинских военных, "хлебное" перемирие сорвано, Владимир Зеленский вновь звонил Владимиру Путину.

Сразу четверо украинских военных погибли в Луганской области во вторник, 6 августа. Владимир Зеленский после этого собрал на совещание силовиков, призвал к срочному созыву встречи в Нормандском формате и даже лично позвонил Владимиру Путину.

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Гибель морпехов

Четверо военных, погибших 6 августа в зоне Операции объединенных сил, в момент вражеского обстрела находились в окопе и устанавливали инженерное оборудование.

“Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций“, - рассказал начальника генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

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Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших.

Хомчак напомнил, что с 21 июля, когда было объявлено “хлебное перемирие“, в зоне ООС погибли 6 военнослужащих, еще 9 получили ранения. При этом количество вражеских обстрелов за последние 2,5 недели намного уменьшилась, и они в основном несут неприцельный характер.

По словам Хомчака, украинские военные не нарушают “хлебное перемирие“.

Во время обстрела 6 августа бойцы ВСУ готовы были дать ответ врагу, но противник после обстрела покинул свои позиции.

Нормандский формат

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После гибели 4 военных на Донбассе президент Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина ускорить встречу в Нормандском переговорном формате.

“Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет. Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров”, - заявил Зеленский.

Разговор с Путиным

Утром 7 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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“Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей. Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы их увидели официально – и чтобы эти слова превратились в шаги“, - отметил Зеленский на брифинге.

Украинский президент также говорил с Путиным о разминировании территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской и его строительстве. Кроме того президент Украины поднимал вопрос возврата пленных.

В Кремле опубликовали свою версию переговоров Зеленского и Путина.

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“Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения“, - говорится в сообщении пресс-службы Владимира Путина.

“Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы“, - отметили в Кремле.

Сообщение на сайте Кремля традиционно отличается от заявления Зеленского. В нем, как и во всех предыдущих подобных публикациях, цитируют Путина о том, что якобы украинские военные обстреливают населенные пункты на Донбассе, и о том, что так называемым “ДНР“ и “ЛНР“ необходимо предоставить особый статус.