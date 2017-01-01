В ДУСе назвали число работников Офиса Зеленского
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По состоянию на 30 июля этого года в Офисе Президента работает более 140 сотрудников. Об этом сообщили в Госуправлении делами в ответ на запрос УНН.
“Согласно приказам Руководителя Аппарата Офиса президента Украины, предоставленным в Госуправление делами, по состоянию на 30 июля 2019 года на должности в ОПУ назначено 142 работника“, - говорится в ответе на запрос.
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В свое время экс-президент Петр Порошенко зафискировал предельную численность Администрации президента в 416 человек. По стостоянию на 2015 год там работало 428 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил меньше 1000 долларов зарплаты, а руководство его офиса работает бесплатно.
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