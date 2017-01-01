Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ДУСе назвали число работников Офиса Зеленского

Комментариев: 0
В Офисе президента на данный момент работает 142 человека.
У Зеленского в ОП меньше сотрудников, чем было у Порошенко в АП
У Зеленского в ОП меньше сотрудников, чем было у Порошенко в АП
president.gov.ua

Читай также: Руководство Офиса президента Зеленского работает бесплатно

По состоянию на 30 июля этого года в Офисе Президента работает более 140 сотрудников. Об этом сообщили в Госуправлении делами в ответ на запрос УНН.

“Согласно приказам Руководителя Аппарата Офиса президента Украины, предоставленным в Госуправление делами, по состоянию на 30 июля 2019 года на должности в ОПУ назначено 142 работника“, - говорится в ответе на запрос.

Читай также: Стала известна первая зарплата Баканова в СБУ

В свое время экс-президент Петр Порошенко зафискировал предельную численность Администрации президента в 416 человек. По стостоянию на 2015 год там работало 428 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил меньше 1000 долларов зарплаты, а руководство его офиса работает бесплатно.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь