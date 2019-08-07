Зеленский и Эрдоган в Анкаре осмотрели Почетный караул
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В Анкаре состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба президента.
На площади перед Дворцом президента Турции прозвучали гимны двух стран. После этого главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула Турции и представили членов официальных делегаций.
После завершения церемонии начались переговоры Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в формате “с глазу на глаз“, - отмечает пресс-служба.
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“Также запланированы украинского-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе“, - добавили в ОП.
Напомним, ранее в Госуправлении делами назвали число работников Офиса президента Владимира Зеленского.
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