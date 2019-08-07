Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский и Эрдоган в Анкаре осмотрели Почетный караул

Комментариев: 3
Два президента встретились на торжественной церемонии, после чего ушли общаться тет-а-тет.
Эрдоган и Зеленский встретились в Анкаре
Эрдоган и Зеленский встретились в Анкаре
скриншот видео ОП

Читай также: Зеленский обсудит с Эрдоганом Крым и преступления против крымских татар

В Анкаре состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На площади перед Дворцом президента Турции прозвучали гимны двух стран. После этого главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула Турции и представили членов официальных делегаций.

После завершения церемонии начались переговоры Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в формате “с глазу на глаз“, - отмечает пресс-служба.

Читай также: В Турции выпустили футболки в честь приезда Зеленского

“Также запланированы украинского-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе“, - добавили в ОП.

Напомним, ранее в Госуправлении делами назвали число работников Офиса президента Владимира Зеленского.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, Эрдоган, Турция, встреча, военные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Da-Gabon    07.08.2019, 20:20
Оценка:  -1
Da-Gabon
Надо было по старинному обычаю девок ему отвезти.
TarasChuprynka    07.08.2019, 18:48
Оценка:  -1
TarasChuprynka
"с глазу на глаз" - на турецком, русском или украинском?
colavova    07.08.2019, 19:29
Оценка:  -2
colavova
тебе ж написали - осмотрели, щупать не разрешали
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь