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Доступные лекарства: Первая партия препаратов от рака прибыла в Украину

Комментариев: 1
Пока в Украину прибыли только три наименования лекарств, в ближайшее время ожидают еще семь. Препараты куплены за счет средств госбюджета.
В Украину поступила первая партия доступных лекарств для онкобольных
В Украину поступила первая партия доступных лекарств для онкобольных

Первые лекарства для онкобольных, закупленные на бюджетные деньги через международную организацию Crown Agents, уже прибыли в Украину и вскоре будут распределены по регионам. Об этом соссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщает Интерфакс в среду, 7 августа.

Уже поставлены такие препараты, как хлорамбуцил, кальция фолинат, интерферон альфа-2b. Препарат интерферон поставлен почти в полном объеме, что позволяет покрыть практически всю заявленную потребность.

В ближайшее время в Украину также прибудут еще семь наименований препаратов для лечения взрослых с онкозаболеваниями. Все они соответствуют международным стандартам качества.

Напомним, что ранее в Слуге народа назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН.

Также сообщалось, что в Украину поставят 500 тысяч доз вакцин против гриппа.

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Теги: Минздрав, лекарства, онкобольные, онкология, МОЗ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
FPN    07.08.2019, 19:11
Оценка:  +1
FPN
А КОГДА ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРИБЫТЬ??????!!!!!!!!!!!!
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