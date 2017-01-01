ГПУ более 6 часов допрашивала Денисову по пленкам НАБУ и делу Майдана

Подробности допроса защита омбудсмена не оглашает, ссылаясь на тайну следствия.

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Генеральная прокуратура Украины допросила в качестве свидетеля уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщает УНИАН.

Частично нюансы допроса раскрыл СМИ адвокат Денисовой Андрей Тарасов по его завершению. Сама Денисова не комментировала свой допрос, заявив, что подписала обязательство не разглашать никаких фактов, относящихся к следствию.

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В свою очередь, ее адвокат Тарасов отметил, что Денисову допрашивали в качестве свидетеля и что она дала показания, как свидетель. Какими именно были показания, Тарасов не уточнил, сославшись на подписку о неразглашении данных досудебного следствия.

По словам адвоката, Денисова была допрошена в качестве свидетеля, в уголовном производстве, зарегистрированном еще в 2014 году, которое ведет Управление спецрасследований по делам Майдана. Допрос длился 6,5 часов.

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Тарасов также добавил, что подозрение Денисовой не вручали и она продолжает оставаться в статусе свидетеля. Он уточнил, что не может комментировать то, спрашивали на допросе Денисову о прослушивании судей Окружного административного суда Киева.

Адвокат при этом отметил, что хотя дело, в котором вызвали Денисову, это дело Майдана, но в его рамках был проведен соответствующий обыск и включена затем звукозапись. Адвокат Денисовой добавил, что не знает, будут ли ее повторно вызывать на допрос.

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По его словам, сегодня никаких повесток на такой допрос Денисовой не вручали. Отметим, что на пленках, обнародованных недавно НАБУ, судьи ОАСК якобы договаривались с Денисовой о том, что она отзовет своего представителя в ВККС в обмен на то, что суд признает незаконными протоколы НАПК по ней.

Напомним, ранее сообщалось, что омбудсмена Людмилу Денисову вызвали на допрос в ГПУ.

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