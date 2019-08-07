За два месяца на мероприятия с Зе потратили 700 тысяч грн

Мероприятия с участием иностранных дипломатов стоили чуть более половины этой суммы.

Мероприятия с Зеленским уже обошлись госбюджету в 700 тысяч грн president.gov.ua

Читай также: Вакарчук потратил на выборы всего на 10 миллионов гривен меньше, чем Зеленский

За более чем два месяца на обеспечение мероприятий с участием президента Владимира Зеленского было потрачено более 700 тысяч грн. Об этом сообщили в Госуправлении делами в ответ на запрос УНН.

“Кассовые расходы Государственного управления делами с 20 мая по 30 июля 2019 года по бюджетной программе на обеспечение мероприятий при участии президента Владимира Зеленского составили 724,2 тысячи грн“, - говорится в ответе ведомства.

Читай также: Зеленский запрещает военный парад, манипулируя цифрами, – эксперт

“Из них на мероприятия с участием дипломатических представителей иностранных государств потратили 396,2 тысячи грн“, - уточнили в Госуправлении делами.

Кроме того, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что со дня инаугурации Владимира Зеленского по 29 июля на цветы для мероприятий с его участием потратили более 70 тысяч грн.

Напомним, ранее в ДУСе сообщили, сколько сотрудников на данный момент работает в Офисе президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram