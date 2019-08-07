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За два месяца на мероприятия с Зе потратили 700 тысяч грн

Комментариев: 7
Мероприятия с участием иностранных дипломатов стоили чуть более половины этой суммы.
Мероприятия с Зеленским уже обошлись госбюджету в 700 тысяч грн
Мероприятия с Зеленским уже обошлись госбюджету в 700 тысяч грн
president.gov.ua

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За более чем два месяца на обеспечение мероприятий с участием президента Владимира Зеленского было потрачено более 700 тысяч грн. Об этом сообщили в Госуправлении делами в ответ на запрос УНН.

“Кассовые расходы Государственного управления делами с 20 мая по 30 июля 2019 года по бюджетной программе на обеспечение мероприятий при участии президента Владимира Зеленского составили 724,2 тысячи грн“, - говорится в ответе ведомства.

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“Из них на мероприятия с участием дипломатических представителей иностранных государств потратили 396,2 тысячи грн“, - уточнили в Госуправлении делами.

Кроме того, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что со дня инаугурации Владимира Зеленского по 29 июля на цветы для мероприятий с его участием потратили более 70 тысяч грн.

Напомним, ранее в ДУСе сообщили, сколько сотрудников на данный момент работает в Офисе президента.

 

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Теги: Зеленский, мероприятия, расходы, дипломаты, цветы
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Комментариев (7)
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Антибес    07.08.2019, 22:03
Оценка:  -1
Антибес
Петух в шоколаде столько за неделю тратил.
Колишній-східняк    07.08.2019, 21:35
Оценка:  0
Колишній-східняк
Якщо відсоток юзерів, що попадаються на інтернет-рекламі на кшталт «чтобы увеличить член на 30 см за неделю достаточно лишь…» відносно мізерний, то відсоток юзерів, що попадаються на «Квартал» і «Вагітну» значно вагоміший.
МаксимУм    07.08.2019, 20:34
Оценка:  0
МаксимУм
Помнится при ПЕ, тратили намного больше, но ПЕ.дрильные кричали что это имидж страны...
Брюква_и_Клюква    07.08.2019, 19:55
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
То есть, это выходит 10 000 грн в день! Это , на минутку, месячная пенсия четырех-пяти стариков!
Шкиряк_и_Зорян    07.08.2019, 20:24
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Это очень мало на самом деле. Зе в своих протокольных мероприятиях весьма умерен оказывается.
Брюква_и_Клюква    07.08.2019, 22:08
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Я тоже думаю, что подозрительно мало, друг Боба! Но Вы же в курсе сколько стОит один билет на пароход вокруг Ниагары?
Nikolas_Adver    07.08.2019, 19:46
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
кто-то круто лохматится на всей этой хyйне.... не мешало бы узнать кто, и потрясти
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