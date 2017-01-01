Мужчина из-за наследства угрожал взорвать родственников

Он направил родственникам СМС с угрозой, что если ему не отдадут 30 тысяч гривен, он совершит взрыв.

Мужчина терроризировал родню из-за 30 тыс грн на протяжении двух лет kv.npu.gov.ua

Житель Киевской области угрожал взорвать своих родственников, если те ему не отдадут часть наследства, размером в 30 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что ранее судимый мужчина терроризировал родню уже на протяжении двух лет. Он направил родственникам СМС с угрозой, что если ему не отдадут 30 тысяч гривен, он совершит взрыв.

Более того, злоумышленник изготовил предмет, внешне похожий на взрывное устройство и закрепил его на металлические ворота гаража. Предмет внешне был похож на пакет из-под сока, к которому был примотан телефон с проводами. Найдя его, испуганные хозяева сразу вызвали полицию.

Мужчину задержали сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по статье "вымогательство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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