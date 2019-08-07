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Макрон пообещал Зеленскому беседу с Путиным

Комментариев: 2
Французкий лидер сказал Владимиру Зеленскому, что 19 августа обсудит с президентом РФ "нормандский формат".
Ранее Эммануэль Макрон провел переговоры с Зеленский
Ранее Эммануэль Макрон провел переговоры с Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 августа обсудит с президентом России Владимиром Путиным работу в "нормандском формате" для достижения конкретных результатов на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Республики заверил в полной мобилизации Франции для достижения конкретных результатов в краткосрочной перспективе в рамках "нормандского формата". Он сказал, что этот вопрос будет включен в повестку дня его переговоров с президентом Российской Федерации 19 августа", - говорится в сообщении.

Макрон также выразил свои соболезнования семьям четырех погибших украинских военных "и выразил свою солидарность с украинским народом".

Макрон примет Путина 19 августа во французском форте Брегансон, который с 1968 года является летней резиденцией президентов Франции.

Напомним, 7 августа на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ

Как сообщалось, сегодня утром президент Владимир Зеленский позвонил Путину из-за смерти украинских военных. Также Зеленский провел переговоры по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном

 

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Теги: Путин, донбасс, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, нормандская четверка, война на Донбассе, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Nikolas_Adver    07.08.2019, 20:28
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
макарон давно не ходил нахyй "на брудершафт"?
dron29    07.08.2019, 20:48
Оценка:  -2
dron29
Куда ему до тебя)))
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