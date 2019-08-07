В Днепре избили и стреляли в активистов, пришедших в подпольное казино

В результате конфликта пострадали семь человек - представителей общественной организации.

В центре Днепра в среду, 7 августа, стреляли в активистов, пришедших в игорное заведение и вызвавших полицию. Происшествие случилось около 15.00 на перекрестке проспектов Поля и Пушкина, вблизи здания областного совета, сообщает Ракурс.

Активисты ОО Движение Вильна Доля опубликовали фото и видео нападения, которое произошло в Национальной лотерее. Сегодня они пришли в это заведение и вызвали полицию, чтобы зафиксировать правонарушение.

Пока активисты ждали следственно-оперативную группу, в помещение забежали неизвестные в балаклавах и начали бить активистов.

Полиция по факту хулиганских действий открыла уголовное производство. Правоохранители сообщили, что активистов избивали 15 мужчин в масках. Они бросили петарду и применили пистолет, предварительно - травматического действия.

В результате конфликта пострадали семь человек - представителей общественной организации. После драки нападавшие скрылись. На место происшествия приехало много "скорых".

По данному факту возбудили уголовное производство. Полиция ищет нападавших.

Ранее сообщалось, что в Полтаве расстреляли охранника кафе из-за замечания. Неизвестный тяжело ранил из пистолета охранника заведения из-за замечания не ходить в туалет возле кафе.

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