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В Днепре избили и стреляли в активистов, пришедших в подпольное казино

Комментариев: 2
В результате конфликта пострадали семь человек - представителей общественной организации.

В центре Днепра в среду, 7 августа, стреляли в активистов, пришедших в игорное заведение и вызвавших полицию. Происшествие случилось около 15.00 на перекрестке проспектов Поля и Пушкина, вблизи здания областного совета, сообщает Ракурс.

Активисты ОО Движение Вильна Доля опубликовали фото и видео нападения, которое произошло в Национальной лотерее. Сегодня они пришли в это заведение и вызвали полицию, чтобы зафиксировать правонарушение.

Пока активисты ждали следственно-оперативную группу, в помещение забежали неизвестные в балаклавах и начали бить активистов.

Полиция по факту хулиганских действий открыла уголовное производство. Правоохранители сообщили, что активистов избивали 15 мужчин в масках. Они бросили петарду и применили пистолет, предварительно - травматического действия.

В результате конфликта пострадали семь человек - представителей общественной организации. После драки нападавшие скрылись. На место происшествия приехало много "скорых".

По данному факту возбудили уголовное производство. Полиция ищет нападавших.

Ранее сообщалось, что в Полтаве расстреляли охранника кафе из-за замечания. Неизвестный тяжело ранил из пистолета охранника заведения из-за замечания не ходить в туалет возле кафе.

 

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Теги: казино, Днепр, стрельба, нападение, активисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорян    07.08.2019, 20:22
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
"Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. " - В.И. Ленин.

Зря его запретили. Он хоть и злой гений, но его не запрещать надо, а изучать.
Л_о_л_а    07.08.2019, 20:17
Оценка:  +4
Л_о_л_а
Активисты напали на активистов?
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