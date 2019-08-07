Жители Волыни на День села пригласили стриптизера
Жителей села ждут выступление духового оркестра, дуэта бандуристок, комика и шоу-балета. Завершит праздник выступление стриптизера.
На празднование Дня села Вишенки в Волынской области пригласили стриптизера. Об этом свидетельствует афиша мероприятия, опубликованная в соцсетях.
Жителей села ждут выступление духового оркестра, дуэта бандуристок, комика и шоу-балета. Гостей праздника будут угощать жареным кабаном и ухой.
Также запланирован розыгрыш лотереи и конкурсы. Завершать празднование будет шоу-программа от стриптизера Мистера Тико, который прибудет в полночь.
Напомним, в Болгарии учитель устроила стриптиз на выпускном. Учительница средней школы станцевала на сцене ночного заведения возле мужчины с голым торсом.
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