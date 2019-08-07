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Жители Волыни на День села пригласили стриптизера

Комментариев: 7
Жителей села ждут выступление духового оркестра, дуэта бандуристок, комика и шоу-балета. Завершит праздник выступление стриптизера.
Мистер Тико во время выступления
Мистер Тико во время выступления
showbiza.com

На празднование Дня села Вишенки в Волынской области пригласили стриптизера. Об этом свидетельствует афиша мероприятия, опубликованная в соцсетях.

Жителей села ждут выступление духового оркестра, дуэта бандуристок, комика и шоу-балета. Гостей праздника будут угощать жареным кабаном и ухой.

Также запланирован розыгрыш лотереи и конкурсы. Завершать празднование будет шоу-программа от стриптизера Мистера Тико, который прибудет в полночь.

 соцсети
 

Напомним, в Болгарии учитель устроила стриптиз на выпускном. Учительница средней школы станцевала на сцене ночного заведения возле мужчины с голым торсом.

 

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Теги: волынь, праздник, село, стриптиз, Волынская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    07.08.2019, 22:13
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Когда народные артисты России Миронов и Астахов играли гей-свадьбу, никто из мокшей не возражал. Свое гавно не воняет!
VSHIVANKA    07.08.2019, 20:49
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ГУЛЯЙ РВАНИНА , ЗАВТРА ЭТОГО НЕ БУДЕТ !!!
РОК-Н-РОЛЛ С ПЕРЕХОДОМ НА ГОПАК!!!
СУГС !!!
Шкиряк_и_Зорян    07.08.2019, 21:39
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Не надо глумиться. Да, завтра этого не будет - завтра будут два голых мужика с бородками. Так что пусть люди отдыхают хотя бы сегодня.
Шкиряк_и_Зорян    07.08.2019, 20:43
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Не правильно это, не по европейски! Тема однополой любви так ведь и не раскрыта! Хотя, товарищи идут всё же верной дорогой.
Л_о_л_а    07.08.2019, 20:30
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Эуропэйсы, мля...)))
МаксимУм    07.08.2019, 20:30
Оценка:  -6
МаксимУм
Отстой! Вот если бы порузьке, жрать блины с лопаты или всем селом слепить петуха из навоза...
Хулиганка*    07.08.2019, 20:35
Оценка:  +2
Хулиганка*
начнут порузьке, закончат как обычно - по украинзьге - будут всей громадой лепить тризуб из гуана, а потом всем селом загремят на больничку с традиционными отравлениями без которых не заканчивается ни одно мериприятие
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