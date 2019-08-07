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Сепаратиста "ДНР" задержали при попытке оформить паспорта в Украине

Комментариев: 4
Задержанный "служил" автоматчиком в составе формирования "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР".
Оперативники СБУ задержали жителя Краматорска
Оперативники СБУ задержали жителя Краматорска
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области сепаратиста, приехавшего оформлять внутренний и заграничный паспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 7 августа.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й ОМБр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР" – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина также собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Сепаратиста задержали во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о создании террористической группы или организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Cмотрите фотогалерею: Сепаратиста "ДНР" задержали при попытке оформить паспорта в Украине

Ранее СБУ задержала "финансистов", которые перевели в "ЛНР" 60 млн гривен. Незаконный финансовый центр имел 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.

Также на Донбассе в пункте пропуска задержали члена "теризбиркома" сепаратистов.

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Теги: Украина, СБУ, паспорт, паспорт УКраины, донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, ДНР новости, ЛНР новости, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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seamaster    07.08.2019, 22:07
Оценка:  -1
seamaster
Откажитесь от территорий , которые вам присоединили коммуняки , и мир сам собой наступит.
Noblesse_obliger    07.08.2019, 22:10
Оценка:  -2
Noblesse_obliger
Лапоть,Сибирь китайская - учи китайский и отгребись от Украины!!!
Lyonya-Space    07.08.2019, 20:38
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Что за нах?
Почему не оформлять паспорты РэФэ?
Как же: путя, спаси и сохрани?!
KREMLIN_DEVIL    07.08.2019, 20:54
Оценка:  -4
KREMLIN_DEVIL
мб русо диверсанто
Брюква_и_Клюква    07.08.2019, 22:01
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Паспорта РФ? Боже, сохрани! Лучше удостоверение пациента лепрозория!
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