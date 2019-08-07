Задержанный "служил" автоматчиком в составе формирования "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области сепаратиста, приехавшего оформлять внутренний и заграничный паспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 7 августа.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й ОМБр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР" – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина также собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Сепаратиста задержали во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о создании террористической группы или организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Cмотрите фотогалерею: Сепаратиста "ДНР" задержали при попытке оформить паспорта в Украине

Ранее СБУ задержала "финансистов", которые перевели в "ЛНР" 60 млн гривен. Незаконный финансовый центр имел 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.

Также на Донбассе в пункте пропуска задержали члена "теризбиркома" сепаратистов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet