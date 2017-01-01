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В Слуге народа рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции

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Фракция Слуге народа будет ждать предложений от других партий относительно кандидатуры вице-спикера.
Спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители Слуги народа
Спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители Слуги народа
Информатор

Оппозиционным фракциям отдадут парламентские комитеты по правам человека и свободы слова. Об этом сообщил Андрей Мотовиловець, избранный народным депутатом по спискам партии Слуга народа, передает Радио Свобода.

Он добавил, что спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители Слуги народа Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Говоря о кандидатах на должность вице-спикера, Мотовиловець заявил, что фракция "будет ждать предложений от других партий".

Ранее сообщалось, что в Слуге народа назвали кандидатов в премьеры. В шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра попали Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован.

Слугу народа в Раде разобьют на 15 групп

 

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Теги: Оппозиция, оппозиция и власть, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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