В Слуге народа рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции

Фракция Слуге народа будет ждать предложений от других партий относительно кандидатуры вице-спикера.

Спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители Слуги народа Информатор

Оппозиционным фракциям отдадут парламентские комитеты по правам человека и свободы слова. Об этом сообщил Андрей Мотовиловець, избранный народным депутатом по спискам партии Слуга народа, передает Радио Свобода.

Он добавил, что спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители Слуги народа Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Говоря о кандидатах на должность вице-спикера, Мотовиловець заявил, что фракция "будет ждать предложений от других партий".

Ранее сообщалось, что в Слуге народа назвали кандидатов в премьеры. В шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра попали Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован.

Слугу народа в Раде разобьют на 15 групп

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet