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Сущенко согласился отбывать срок в Украине

Комментариев: 7
Задержанный в РФ журналист Укринформа подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине.
Осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко
Осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко
Прямой

Арестованный в России журналист Укринформа Роман Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине, сообщил изданию его адвокат Марк Фейгин.
 
"Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине", - сказал защитник.
 
Фейгин также отметил, что ему не известно о планах российских властей по поводу судьбы Сущенко. По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас находятся "на стадии замирания".
 
Ранее адвокат выразил предположение, что власти  РФ могут отправить Сущенко в Украину для отбывания наказания, либо обменять на кого-то из российских пленных, задержанных в Украине. 

Напомним, Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, ему предъявили обвинение в шпионаже. 4 июня 2018 года журналист был приговорен на 12 лет заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

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Теги: наказание, Журналист Роман Сущенко, арест Романа Сущенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    08.08.2019, 07:14
Оценка:  -5
VSHIVANKA
НАКАНУНЕ ВИЗИТА ЗЕЛЬЦА В ТУРЦИЮ , МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫПУСТИЛИ ФУТБОЛКИ С ИНТЕРЕСНЫМ РИСУНКОМ.....
ЖЕЛТО - СИНЯЯ КЛЯКСА РАЗЛЕТАЕТСЯ В БРЫЗГИ.....)))
ТУРКИ ТАКИЕ ШУТНИКИ !!!!
СУГС !!!
Хитрый-Лис    08.08.2019, 07:40
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Петушара не гонорись. Щлямай на барашу !!!!!!!!!!!!
Киев-45    08.08.2019, 07:46
Оценка:  0
Киев-45
Еблан ты казламордый ... хотя нет ... просто русиш швайн.
Шкиряк_и_Зорян    08.08.2019, 08:03
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Это агент СБУ. А Деревянный Дятел со кучей ников - кремлёвская сволочь. Один изображает скотов из русских, а другой выставляет украинцев полными дебилами.
VSHIVANKA    08.08.2019, 06:42
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ДА ЩАС , РАЗМЕЧТАЛИСЬ СЯВКИ УКРОПНЫЕ.....)))
БУДЕТ ОН СИДЕТЬ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ , КАК ЖЕ....
ПУСТЬ В РОССИИ НА КИЧЕ СВОЮ ШКУРУ ТРЕТ , НА ЗОНЕ В СВИНАРНИКЕ ЗА СВИНЬЯМИ 12 ЛЕТ ДЕРЬМО УБИРАЕТ, УКРОПНЫМ ЭУРОПЭЙЦЯМ ЭТО ПРИВЫЧНО...))))
СУГС !!!
Фараон1    08.08.2019, 07:44
Оценка:  0
Фараон1
ЙОБНУТАЯ ГОМОСЯТИНА, КАК МОЖНО КАЖДЫЙ И ЦЕЛЫЛ ДЕНЬ ПИСАТЬ ЭТУ КУЙНЮ??? ТЫ ЧТО СОСЁШЬ ПЫДЕРАСТИНА???)))
Шкиряк_и_Зорян    08.08.2019, 08:01
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Оно не сосёт. Просто оно овладело паролем от Вай-Фая зав.отделением.
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