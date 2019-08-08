Сущенко согласился отбывать срок в Украине
Задержанный в РФ журналист Укринформа подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине.
Арестованный в России журналист Укринформа Роман Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине, сообщил изданию его адвокат Марк Фейгин.
"Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине", - сказал защитник.
Фейгин также отметил, что ему не известно о планах российских властей по поводу судьбы Сущенко. По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас находятся "на стадии замирания".
Ранее адвокат выразил предположение, что власти РФ могут отправить Сущенко в Украину для отбывания наказания, либо обменять на кого-то из российских пленных, задержанных в Украине.
Напомним, Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, ему предъявили обвинение в шпионаже. 4 июня 2018 года журналист был приговорен на 12 лет заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.
Напомним, Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, ему предъявили обвинение в шпионаже. 4 июня 2018 года журналист был приговорен на 12 лет заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.
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ЖЕЛТО - СИНЯЯ КЛЯКСА РАЗЛЕТАЕТСЯ В БРЫЗГИ.....)))
ТУРКИ ТАКИЕ ШУТНИКИ !!!!
СУГС !!!
БУДЕТ ОН СИДЕТЬ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ , КАК ЖЕ....
ПУСТЬ В РОССИИ НА КИЧЕ СВОЮ ШКУРУ ТРЕТ , НА ЗОНЕ В СВИНАРНИКЕ ЗА СВИНЬЯМИ 12 ЛЕТ ДЕРЬМО УБИРАЕТ, УКРОПНЫМ ЭУРОПЭЙЦЯМ ЭТО ПРИВЫЧНО...))))
СУГС !!!