В роботизированных аптеках косят цены

Хорошо покупать все нужные товары для всей семьи в одном месте, но еще лучше, когда есть возможность делать это выгодно. Роботизированные аптеки запустили акцию “Косимо ціни“*, которая касается многих популярных позиций. В течение двух месяцев посетители роботизированных аптек могут приобрести важные товары со скидками до 25%. Акция действует с 01 августа по 30 сентября. Поспешите воспользоваться уникальным предложением!

Акцию организовывают аптеки под брендами “Аптека Копейка“, “Благодия“ и “Аптека АНЦ“. Она действует на территории всей Украины и охватывает разные позиции, начиная от гигиенических средств и заканчивая лекарственными.

Это еще одно уникальное предложение от данных фармбрендов. Ранее они первыми «впустили» в аптеки роботов PharmBot, которые взяли на себя выкладку товара и его доставку с полки в руки провизора. На сегодня процесс поиска нужной упаковки занимает всего 7 секунд.

Когда-то в аптеки ходили, когда ухудшается самочувствие. Сейчас там покупают товары для всей семьи и собирают аптечку в дорогу. Роботы-помощники избавили аптеки от долгих очередей, поэтому покупки стали быстрыми и приятными. И взрослым, и маленьким посетителям нравится наблюдать за работой PharmBot.

Каждая роботизированная аптека – это светлое пространство, где царит добродушная атмосфера. Покупатель может узнать перечень акционных позиций и другие детали «Косимо ціни» у вежливых провизоров. Скидка действует при наличии товара.

Всеукраинская акция от фармбрендов “Аптека Копейка“, “Благодия“ и “Аптека АНЦ“ продлится с 01.08 по 30.09.2019г. Она предполагает, что роботизированные аптеки косят цены популярных товаров до 25%. Оптимизируйте затраты на лекарственные средства, медицинские изделия и другие важные покупки. Используйте все преимущества покупки в роботизированных аптеках!

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации, об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.